На саммите ЕС обсуждению Украины посвятили всего 15 минут

На недавнем экстренном саммите Европейского Союза в Брюсселе обсуждение Украины заняло всего 15 минут из общего времени заседания. Об этом сообщает издание Politico.

Один из дипломатов ЕС подчеркнул, что основное внимание лидеров стран было сосредоточено на вопросах европейской безопасности и финансировании обороны.

Главной темой обсуждения стало беспокойство о возможном изменении роли США в архитектуре европейской безопасности. В течение 10 часов лидеры стран ЕС обсуждали финансирование программы военного усиления, общей стоимостью 800 миллиардов евро, а также приоритеты в закупках вооружений – европейских или внешних производителей.

Расширение помощи ЕС Украине поддержали почти все страны союза

Поддержка Украины на поле боя и в дипломатических переговорах «отошла на второй план», что, по мнению обозревателей Politico, ясно свидетельствует о приоритетах, которые в данный момент имеют значение для Брюсселя.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, сколько продержится Европа в прямом конфликте с Россией без помощи США.