На экстренном саммите ЕС Украине уделили всего 15 минут

На недавнем экстренном саммите Европейского Союза в Брюсселе обсуждение Украины заняло всего 15 минут из общего времени заседания. Об этом сообщает издание Politico.

На саммите ЕС обсуждению Украины посвятили всего 15 минут
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Один из дипломатов ЕС подчеркнул, что основное внимание лидеров стран было сосредоточено на вопросах европейской безопасности и финансировании обороны.

Главной темой обсуждения стало беспокойство о возможном изменении роли США в архитектуре европейской безопасности. В течение 10 часов лидеры стран ЕС обсуждали финансирование программы военного усиления, общей стоимостью 800 миллиардов евро, а также приоритеты в закупках вооружений – европейских или внешних производителей.

Расширение помощи ЕС Украине поддержали почти все страны союза

Поддержка Украины на поле боя и в дипломатических переговорах «отошла на второй план», что, по мнению обозревателей Politico, ясно свидетельствует о приоритетах, которые в данный момент имеют значение для Брюсселя.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, сколько продержится Европа в прямом конфликте с Россией без помощи США.

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