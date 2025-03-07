Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что обращение состоится в 19:00 по мск. При этом, ранее анонсированного выступления не было в расписании Трампа, но его внесли в график около получаса назад. В сообщении Белого дома также указано, что в Овальный кабинет пропустят предварительно согласованный пул журналистов.

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