В Белом доме прокомментировали угрозы Трампа в адрес России

Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес России подкрепляют намерения Вашингтона как можно скорее начать переговоры между сторонами украинского конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

© Газета.Ru

«Мы можем использовать пряник, а можем сделать это с кнутом. И он разговаривает со всеми. И у него [Трампа] целый ряд потенциальных предложений, чтобы все оказались за столом переговоров», — сказал Хассетт.

Он отметил, что Штаты могут использовать «чертовски много всего».

7 марта Трамп опубликовал пост на своей странице в соцсети Truth Social, в котором заявил, что Россия «разносит» Украину на поле боя, и поэтому он раздумывает над введением «масштабных санкций» против РФ, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Трамп пригрозил России полномасштабными санкциями

Ограничения могут затронуть банковский сектор, указано в сообщении. Кроме того, президент США допустил введение пошлин против РФ.