Лидер Ирана жестко ответил на письмо Трампа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на обращение президента США Дональда Трампа. Его слова передает иранское издание Iran Insight.

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Хаменеи упрекнул нового хозяина Белого дома в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.

«Иран не будет вести переговоры с теми, кого заботят лишь собственные интересы. Это предложение не ради мира, а ради навязывания собственной доминации. Иран, безусловно, не принимает таких требований», — отметил он.

В своем письме Дональд Трамп призвал Хаменеи начать переговоры по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что предпочитает войне дипломатию.

Трамп заявил, что следующим крупным международным вопросом станет Иран

Ранее стало известно, что президент США заявил о своем желании заключить сделку с Ираном и положить конец разногласиям между странами.