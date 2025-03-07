Трамп предложил Трюдо пересмотреть границы между США и Канадой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил о желании пересмотреть границу между странами. Об этом сообщаетThe New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, разговор, о котором идет речь, состоялся 3 февраля и касался торговых отношений.

«Трамп сказал Трюдо, что не верит в действительность договора о демаркации границы между США и Канадой и что он хочет пересмотреть его. Никаких дальнейших объяснений он не привел», — говорится в тексте.

По словам источников NYT, Трамп имел в виду договор о границе, подписанный странами в 1908 году.

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Также президент США заявил о намерении пересмотреть соглашение о совместном использовании рек и озер между Соединенными Штатами и Канадой, регулируемых рядом международных договоров.