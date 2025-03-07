В США заявили, что «ярость Трампа усиливается»

В последние дни «ярость американского президента Дональда Трампа усиливается» из-за продолжающегося противостояния между Россией и Украиной на фоне его попыток запустить мирный процесс. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Президент Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами, усиливая давление на Кремль, чтобы тот согласился на прекращение огня и мирное урегулирование с Украиной», — пишет портал.

Axios уточняет, что это событие имеет большую важность, поскольку впервые с момента вступления в должность Трамп публично угрожает России, после того как сначала занял более мягкую позицию в отношении Москвы и одновременно раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета

Под давлением Трампа Украина согласилась с идеей прекращения огня и выразила готовность вести мирные переговоры с Россией, утверждает портал.

7 марта Трамп опубликовал пост на своей странице в соцсети Truth Social, в котором заявил, что Россия «разносит» Украину на поле боя, и поэтому он раздумывает над введением «масштабных санкций» против РФ, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Ограничения могут затронуть банковский сектор, указано в сообщении. Кроме того, президент США допустил введение пошлин против РФ.