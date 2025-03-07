Трамп: армия РФ "разносит" ВСУ на поле боя

Российская армия в настоящее время доминирует на поле боя на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social. "Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня", — сообщил Трамп. Ограничения могут затронуть банковский сектор, указано в сообщении. Кроме того, президент США допустил введение тарифов против РФ. 3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы. При этом глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Соединенные Штаты готовы ужесточить санкции против энергетики РФ, если это позволит добиться прекращения боевых действий на Украине.