В ЕС зафиксировали рекордное снижение рождаемости

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Из данных Евростата следует, что в Евросоюзе в 2023 году зафиксировано рекордное снижение рождаемости.

Так, в 2023 году в ЕС родились 3,67 миллиона детей. Показатель на 5,4% ниже в сравнении с 3,88 миллионами годом ранее. В статведомстве отметили, что это самое значительное годовое снижение, зафиксированное с 1961 года.

Таким образом, суммарный коэффициент рождаемости в Европейском союзе составил 1,38 ребенка на женщину.

Ситуация с рождаемостью в 2023 году лучше в Болгарии, где суммарный коэффициент рождаемости 1,81. Далее идут Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Наиболее низкие показатели зафиксированы на Мальте (1,06), а также в Испании (1,12) и Литве (1,18).

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