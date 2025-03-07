Туск заявил, что Польше нужно получить ядерное оружие

Премьер-министр Польши Дональд Туск в выступлении в сейме подчеркнул, что страна должна добиваться доступа к ядерному и современному неконвенциональному оружию, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

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Туск отметил, что Польша намерена использовать все возможности для укрепления своей обороноспособности, несмотря на возможную критику. По его словам, приоритет — оснащение республики самыми передовыми военными технологиями.

— Мы ведем серьезные разговоры с французами по поводу их проекта ядерного зонтика, — цитирует премьера ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал к ликвидации ядерного оружия во всем мире и выразил намерение обсудить с Россией вопросы денуклеаризации. По его словам, наибольшее количество ядерного вооружения сосредоточено у России и США, однако через четыре–пять лет такой же арсенал может появиться и у Китая.

В МИД оценили возможность передачи ядерного оружия Франции другим странам

Тем временем в Европе к таким инициативам относятся скептически: представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что ФРГ необходимо создать собственное ядерное оружие в условиях изменившейся безопасности.