Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина вряд ли получит гарантии безопасности от США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Туска, предоставление Украине гарантий безопасности от США кажется ему «менее правдоподобным», чем раньше. При этом он также добавил, что после изменения риторики США по Киеву, ситуация между Польшей и Украиной стала сложнее.

«Надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, кажется, мягко говоря, менее правдоподобной, чем ранее», — заявил он.

Помимо этого Туск заявил, что США поставили перед Украиной новые условия, многие из которых касаются проведения выборов. На этом фоне он выразил надежду, что США не откажутся от гарантий безопасности Киеву, потому что «безопасность Польши зависит от будущего статуса Украины».

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