Соединенные Штаты оказывают давление на главу киевского режима Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине, заявил норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«США давят на Зеленского и заставляют сесть за стол переговоров, оспаривая его легитимность», - поделился своей точкой зрения эксперт.

Сообщение о том, что Соединенные Штаты не могут работать с главой киевского режима, дошло до украинских ведомств, которым теперь не хватает американского оружия и разведывательных данных, отметил аналитик.

Маск раскритиковал Зеленского

Так Дизен отреагировал на заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что Украине нужно провести выборы, но Зеленский в них "разгромно проиграет".

Ранее Маск говорил о том, что Зеленскому следует покинуть страну, поселиться в государстве, которое не вовлечено в конфликт на Украине и получить там амнистию.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение, а также всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о том, что выборы в настоящее время несвоевременны.