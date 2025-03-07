Си Цзиньпин призвал к развитию боевой мощи Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо развивать свою боевую мощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Такое заявление он сделал во время встречи с делегациями Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции в ходе 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва (ВСНП). По мнению Си Цзиньпина, Китай должен использовать инновационные подходы для дальнейшего развития своей боевой мощи. При этом он также подчеркнул, что Китай должен выйти на «новый уровень качества» военной силы.

«Необходимо воспользоваться возможностями бурного развития новой производительной силы в Китае, применять инновационные подходы к созданию и использованию боевой мощи, совершенствовать механизмы оперативного реагирования и быстрой адаптации передовых технологий, ускорять развитие боевой мощи нового качества», — заявил он.

Ранее власти Китая увеличили военный бюджет страны на 7,2%.