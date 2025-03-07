На Украине сделали заявление о сделке с США

Подписание соглашения по минеральным ресурсам между Украиной и США может пройти уже на следующем неделе в Саудовской Аравии, но пока четкой договоренности нет. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, слова которого приводит «Страна.ua».

Ранее СМИ сообщили, что высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для того, чтобы обсудить усилия по прекращению огня.

При этом, по словам Георгия Тихого, на встрече в Саудовской Аравии также может быть подписано и соглашение по недрам.

«Я думаю, что бесспорно эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одним из поводов. Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события», - подчеркнул он.

Соглашение по украинским минеральным ресурсам должно было быть подписано в Белом доме 28 февраля. Однако визит Владимира Зеленского закончился публичной перепалкой с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи Зеленский начал критиковать руководство России и выступил против компромиссов с Москвой. Трамп в ответ сказал Зеленскому, что тот «находится не в лучшем положении» и обвинил его в неуважении к США. В итоге церемония была отменена, как и запланированная пресс-конференция, и Зеленский покинул Белый дом.

После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Киев «демонстрирует стремление к миру».