Трамп написал письмо Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, чтобы договориться с Тегераном по вопросу ядерной программы. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Fox Business Network.

По словам Трампа, он «предпочел бы заключить сделку с Ираном» для решения вопроса иранской ядерной программы. Альтернатива соглашению заключается в том, что США «придется что-то сделать, потому что Иран не может иметь ядерного оружия», подчеркнул президент США.

В начале февраля Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном «для улучшения двусторонних отношений», но добавил, что Тегеран не должен разрабатывать ядерное оружие. В то же время президент США сообщил, что дал своим советникам указание «уничтожить Иран» на случай, если он будет убит в результате иранской операции.

Одновременно с этим Трамп подписал указ, восстанавливающий политику «максимального давления» на Иран. Во время первого президентства Трампа эта политика предусматривала введение жестких санкций, в том числе в ответ на развитие иранской ядерной программы. На следующий день после подписания указа Трамп заявил, что на самом деле хочет, чтобы Иран был «великой и успешной» страной, но безъядерной.

Президент США отмечал, что предпочел бы «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Ирану «мирно расти и процветать». Также Трамп подчеркнул, что сообщения СМИ о планах Америки и Израиля «разнести Иран вдребезги» сильно преувеличены.