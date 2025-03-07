Премьер Канады Джастин Трюдо, который может вскоре покинуть свой пост из-за разногласий в его Либеральной партии, разрыдался во время выступления на пресс-конференции 7 марта. Видео появилось в сети.

Расплакался премьер из-за политики президента США Дональда Трампа.

Трюдо заявил, что ставил канадце на первое место каждый день и поддерживал их. Также он заявил, что поддержит граждан страны даже в последние дни этого правительства.

Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады

После этого канадский премьер принялся плакать в присутствии журналистов.

Ранее Трамп обещал сделать из Канады 51-й штат, а также ввел 25-процентные пошлины на все товары, импортируемые из Канады.

Результат выборов в Канаде станет известен 9 марта. Трюдо заявил о намерении уйти в отставку, понимая, что его катастрофически низкий рейтинг не позволяет ему остаться во власти.

Ранее Трюдо заявил, что администрация Соединенных Штатов начала торговую войну против Канады.