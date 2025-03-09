Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о необходимости для США выйти из НАТО. Об этом написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Сенатор от штата Юта Майк Ли с соцсети Х отметил, что Европа относится к США как к банкомату. Он считает, что, Штатам необходимо выходить из НАТО.

«Да», — согласился Маск с мнением Ли.

Экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер заявлял, что НАТО не выживет без участия в альянсе Соединенных Штатов, которые являются стержнем военно-политического блока.

Газета The New York Times писала, что НАТО было создано как альянс под американским доминированием, «специально зависящий от американского руководства», вооружения, разведки и воздушных перевозок. Текущая структура командования НАТО принадлежит и управляется Соединенными Штатами.

Уолтц: Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО

NYT напоминала, что Белый дом «ясно дал понять», что безопасность Европы больше не является главным приоритетом для Соединенных Штатов, которые хотят сосредоточить ресурсы на своей собственной границе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где «Китай стал равным соперником».