Британия выделила Украине почти миллиард долларов из замороженных активов РФ

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Британии первый транш кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Шмыгаль написал в своих соцсетях, что речь идет о сумме в 752 миллиона фунтов стерлингов (971 миллион долларов).

Ранее страны «Большой семерки» согласились предоставить Киеву кредит в 50 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Сообщалось, что Брюссель и Вашингтон выделят по 20 миллиардов долларов, а оставшуюся часть внесут Британия, Канада и Япония.

Шмыгаль сообщил, что полученные от Британии средства пойдут на «укрепление обороноспособности Украины». Он поблагодарил G7 за этот механизм.

В конце 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных 20 миллиардов - сумму в один миллиард долларов. В январе 2025-го Киеву были предоставлены первые три миллиарда евро от ЕС.

Российские власти называют заморозку российских активов воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перевод Украине средств за счет доходов от российских активов может стать поводом для судебного преследования.