Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пошутил о предвыборном обещании Дональда Трампа завершить украинский кризис за 24 часа, заметив, что глава государства не уточнял, в какой именно день. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Совете по международным отношениям.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он также заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января, однако этого не произошло.

Об обещании Трампа спецпосланник по Украине и России Кит Келлог вспомнил в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям.

«Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», - заявил Келлог, чем вызвал смех у находящихся в зале людей.

В конце января появилась информация о том, что Трамп дал своему спецпредставителю Киту Келлогу сто дней не разрешение украинского кризиса. СМИ писали, что по задумке команды Трампа Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также сообщалось, что советники Трампа предлагают прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.