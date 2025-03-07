Саудовская Аравия прокомментировала возможную встречу США и Украины

В МИД Саудовской Аравии заявили, что переговоры США и Украины состоятся в городе Джидда на следующей неделе. Об этом сообщается на странице министерства в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация, что встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии состоится на следующей неделе во вторник или среду. Сообщалось, что с американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. В таком же составе делегация США ранее провела переговоры с российской стороной.

6 марта Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская команды возобновили работу. Он выразил надежду, что на следующей неделе состоится «содержательная встреча».

Зеленский отмечал, что встреча будет посвящена урегулированию украинского кризиса. В МИД Украины заявили, что у Киева нет информации о возможном участии в переговорах российской стороны.