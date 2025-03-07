Президент Соединенных Шатов Дональд Трамп пытается сохранить мир, пока президент Франции и Эммануэль Макрон пропагандирует войну, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

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В то время как Макрон пропагандирует продолжение вооруженного конфликта на Украине и "европейское ядерное сдерживание" ракетами по всему миру, глава американского государства защищает мир, поделился своей точкой зрения он.

По мнению политика, это подтверждается также и словами хозяина Белого дома о желании избавиться от ядерного оружия.

«Так кто же на самом деле угрожает миру во всем мире? Кто этот сумасшедший? Мой ответ ясен: Макрон несравненно опаснее Трампа (и Путина)!", — резюмировал Филиппо.

5 марта Макрон заявил, что Российская Федерация якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что было бы "здорово", если все страны избавились бы от оружия массового поражения.