Во Франции назвали Макрона опаснее Трампа и Путина

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп продвигает мир, в то время как глава Франции Эммануэль Макрон усиливает ядерную риторику. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Филиппо обратил внимание на призыв Трампа избавиться от ядерного оружия. Президент США заявил, что переговоры об этом могут быть проведены с Россией и Китаем. Филиппо напомнил, что несколько дней назад Макрон допустил размещение французского ядерного оружия в странах ЕС.

«Вот это да! Пока Макрон продвигает продолжение конфликта на Украине и «европейское ядерное сдерживание» с ракетами повсюду, Трамп защищает мир», - написал политик.

В своем телеобращении к нации 5 марта Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы в целом. Макрон обвинил Москву в превращении украинского кризиса в «глобальный конфликт». Президент Франции заявил, что урегулирование не может быть достигнуто «путем капитуляции Украины». Макрон также призвал усилить оборону Европы и допустил, что Франция может взять ЕС под ядерный зонтик.