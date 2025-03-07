В Киеве раскрыли темы грядущих переговоров между США и Украиной

Министерство иностранных дел Украины раскрыло темы предстоящих переговоров между Киевом и Вашингтоном в Эр-Рияде. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что переговоры будут затрагивать украинско-американские отношения, стратегическое партнерство и его развитие, а центром разговора будет разрешение конфликта на Украине.

По его словам, Киев не имеет информации о том, что в Саудовской Аравии могут быть представители России, а в Эр-Рияде должны состояться только двусторонние украинско-американские консультации.

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МИД Саудовской Аравии прокомментировал сообщения о возможной встрече США и Украины на территории страны на следующей неделе. Ведомство подтвердило сообщения и выразило признательность руководству страны за организацию запланированной встречи.