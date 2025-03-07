Маск назвал причину, из-за которой Starlink не работает в ЮАР

Основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что в ЮАР не разрешена работа его спутникового интернета Starlink из-за цвета его кожи. Об это Маск написал в соцсети X.

Ранее Маск, родившийся в ЮАР, назвал «откровенно расистским» закон страны об экспроприации земель. Против этого закона также выступал президент США Дональд Трамп.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон об экспроприации земли, позволяющий изымать ее в общественных интересах, но с выплатой компенсации. До 70 процентов сельскохозяйственных земель в ЮАР принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренных жителей.

Маск начал обвинять страну в «геноциде белых», а Трамп пригрозил прекратить любое финансирование ЮАР в ответ на этот указ. Сообщалось, что на фоне этих заявлений Рамафоса побеседовал с Маском и попытался объяснить, что закон обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией.

Financial Times писала, что из-за политики ЮАР откладываются планы Маска по запуску спутниковой программы Starlink в стране. По законам страны, иностранные инвесторы в телекоммуникационном секторе должны предоставить 30 процентов акционерного капитала проекта предприятиям, принадлежащим чернокожим. Сообщалось, что для Starlink могут сделать исключение из требований, но 7 марта Маск указал, что подвижек пока нет.