Пока вы не уснули: требование Эрдогана к Европе и предложение Грузии странам Балтии

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Эрдоган выдвинул требование Европе

Европейский союз (ЕС) должен включить Турцию в единую систему безопасности и программу перевооружений. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

«Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам (...) Экономическая безопасность и оборона Европы ясно демонстрируют критическую важность Турции», — указал президент.

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Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

© Zuma/TACC

Было бы гораздо лучше, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать. Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона создании ядерного зонтика над Европой, передает Reuters.

«Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом», — заявил американский лидер.

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Спикер парламента Грузии выступил с предложением к странам Балтии по поводу РФ

Страны Балтии, если у них есть какие-то опасения насчет России, сами должны справляться с этой проблемой, а не стараться использовать другие страны для противостояния с РФ. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс-конференции.

"У властей этих трех стран в отношении Грузии есть единственный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы мы были оружием и инструментом против России. У этих трех постсоветских стран есть свои страхи в отношении России. Вместо того, чтобы они стойко противостояли этим страхам и, если понадобится, начали воевать, они стараются руками других стран, народов заставить Россию перенести внимание на другие вопросы", - сказал Папуашвили.

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Российский «Искандер» ударил по «уважаемым людям» в Кривом Роге

Одним из недавних самых «ярких» прилетов стал удар российским «Искандером» по гостинице с иностранными наемниками в Кривом Роге, заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, подобные места обычно используются для размещения ценных специалистов, иностранных кураторов или офицерского состава.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

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В России ответили на предложение Трампа о денуклеаризации

Предложение президента США Дональда Трампа о денуклеаризации на данный момент невозможно для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он объяснил, что сегодня ядерное оружие является гарантией безопасности страны.

«Сейчас это недопустимо. Ядерный щит — гарант нашей безопасности, фактор сдерживания. Особенно в рамках агрессивной политики со стороны блока НАТО, Евросоюза даже сокращение арсеналов невозможно», — объяснил политик.

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Толпа окружила здание правительства Забайкалья из-за ветерана СВО

Жители Забайкалья окружили здание правительства региона из-за ухода с должности первого зампреда кабмина региона, ветерана специальной военной операции (СВО) Марата Мирхайдарова. Об этом сообщается в Telegram-канале портала Chita.ru.

По данным журналистов, жители Забайкалья пришли попрощаться с Мирхайдаровым и выразить благодарность за его работу. Чиновник заявил, что к правительству пришли более тысячи человек, однако на опубликованной порталом фотографии видно лишь около двадцати жителей региона, включая самого Мирхайдарова.

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В России обрушился импорт одного вида автомобилей

По итогам прошлого месяца в Россию завезли 16,2 тысячи новых легковых автомобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 73 процента ниже того, что фиксировали в феврале 2024 года, и вдвое меньше, чем в январе этого. Что касается импорта подержанных автомобилей, то февральское значение составило 18,5 тысячи. Это на 20 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно января объемы завоза упали на пять процентов.

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Найдено неизвестное предсказание Жириновского о конфликте Трампа с ЕС

Найдено предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Фрагмент телеэфира с участием политика опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На видео Жириновский прогнозирует столкновение 47-го президента США с европейцами.

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Юлия Высоцкая прогорела из-за сырников

Telegram-канал Mash сообщает, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая «оставила» бизнес «Едим дома», включающий кулинарные студии, производство товаров и закусочные. Как утверждает Mash, Высоцкая вышла из общества с ограниченной ответственностью, которое занималось ее франшизой.

По данным Telegram-канала, от записей передач «Едим дома» Высоцкая не отказывается. По версии Mash, изменения в подходе актрисы к бизнесу могут быть связаны со старыми записями ее шоу. Речь идет, в том числе, о роликах с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырниками, которые стали мемами.

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Продюсер раскрыл реакцию Верки Сердючки на ситуацию с запретом на выезд из Украины

Продюсер Дзюник рассказал, что Андрей Данилко в шоке после запрета на выезд. Об этом сообщает Абзац.

Накануне Андрею Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, запретили выезд из Украины. У артиста было запланировано несколько концертов в Европе, которые пришлось переносить.

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