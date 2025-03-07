Эрдоган высказался о прекращении огня на Украине

Турецкие власти поддерживают идею о скорейшем прекращении огня на Украине и остановке атак на земле, в воздухе и на море.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины, нашего стратегического партнера. Мы обращаем внимание на важность прочной дипломатической основы, в рамках которой обе стороны, борющиеся за справедливый, прочный и достойный мир, будут сидеть за столом переговоров. Поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами", - сказал турецкий лидер в ходе видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты со странами - партнерами ЕС.

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Эрдоган также повторил, что Турция "готова внести любой вклад, в том числе осуществить переговорный процесс [между сторонами украинского конфликта], в установление справедливого, прочного и достойного мира на Украине".