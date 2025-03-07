Барак Обама спровоцировал слухи о расставании с женой

Экс-президент США Барак Обама появился на публике без жены Мишель. Об этом сообщает TMZ.

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Барак Обама сидел на корте вместе с владельцем «Клипперс» Стивом Балмером и его супругой Конни Снайдер, однако Мишель Обамы не было на игре. Тем не менее, политик отлично провел время, наблюдая за тем, как «Клипперс» обыгрывают «Детройт Пистонс» со счетом 123–115 на стадионе Intuit Dome в Инглвуде. Поклонники вновь предположили, что Мишель и Барак Обама расстались.

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказывала, что «не могла выносить» супруга Барака Обаму в течение 10 лет, когда их дочери были маленькими.

Мишель Обама рассказала о сложном балансе между воспитанием дочерей и собственным напряженным графиком.

«У них есть требования, они не разговаривают, они плохие коммуникаторы и все время плачут. Они иррациональны, постоянно нуждаются в вас, а вы их любите. И поэтому вы не можете их винить, верно? Поэтому вы обращаете эту злость друг на друга», — рассказывала бывшая первая леди США.

Малии и Саше Обаме было 10 и 7 лет соответственно, когда их отец был избран президентом.