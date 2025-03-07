Раскрыто, какую хитрость задумал Трамп против России

Президент США Дональд Трамп пытается ослабить Россию, предлагая заключить соглашение об отказе от ядерного оружия, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, сначала глава Белого дома должен ратифицировать договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Это попытка ослабить Россию с помощью хитрости. Но это не получится. США сами должны сделать первые шаги, хотя бы ратифицировать договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, стремиться к разрядке международной напряженности. Если не роспуск НАТО, то серьезное ослабление. Работать нужно на процесс разрядки международной напряженности, — сказал Перенджиев.

Он добавил, что американский предприниматель Илон Маск намекал на перезагрузку Альянса, однако на данный момент обстановка нагнетается. По словам политолога, об этом свидетельствует «весенний психоз» президента Франции Эммануэля Макрона.