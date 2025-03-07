На саммите Евросоюза (ЕС) возникла неловкая ситуация, когда был поднят вопрос о том, сможет ли ЕС компенсировать сокращение помощи США Украине. Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил беспокойство по поводу того, как Европейский Союз справится с дефицитом поддержки, включая разведывательные данные, если США уменьшат свою помощь.

— Ответом было гробовое молчание, — говорится в публикации.

Отказ США от военной поддержки Украины создает значительную брешь в возможностях союзников поддерживать страну, особенно в плане разведывательной информации и помощи в наведении высокоточного оружия, передает издание.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна начать гонку вооружений с Россией и обязательно одержать в ней победу. По его словам, европейские страны якобы способны одолеть Москву в любом противостоянии.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не смогут выиграть гонку вооружений у России, поскольку Москва в ней не участвует. Он добавил, что Россия будет заниматься обеспечением своих интересов.