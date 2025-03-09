В Раде предрекли введение санкций для препятствования переизбранию Зеленского

Против окружения президента Украины Владимира Зеленского будут вводить санкции перед выборами, чтобы не дать украинскому лидеру переизбраться, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

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«Санкции будут вводиться тогда, когда будет назначена дата выборов — чтобы не дать Зеленскому переизбраться. Сейчас — рано», — говорится в публикации.

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры

Он отметил, что угроза санкции является инструментом принуждения.

«Если их ввести сразу, то ослабнет давление; ведь ожидание удара страшнее самого удара; поэтому надо дождаться перемирия», — считает Дубинский.

Ранее колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Украине раскрытием коррупционных схем ее руководства в случае отказа от ресурсной сделки.

Игнатиус также подчеркнул, что это все является частью более глобальной стратегии Трампа по принуждению Украины к мирным переговорам. При этом он отметил, что эта задача является крайне сложной в исполнении, и посреднические функции США могут потерпеть неудачу из-за неуступчивости Киева.