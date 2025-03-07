Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила физическое устранение Владимира Зеленского американцами.

Об этом она заявила в своём Telegram.

«Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — написала Безуглая.

В конце февраля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не сможет удержаться у власти — его место займёт удобный для США кандидат.

Медведчук заявил о держащем за глотку Зеленского Трампе

Ранее Зеленский сообщил о возобновлении работы переговорщиков Украины и США.