В Верховной раде допустили физическое устранение Зеленского американцами
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила физическое устранение Владимира Зеленского американцами.
Об этом она заявила в своём Telegram.
«Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически», — написала Безуглая.
В конце февраля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не сможет удержаться у власти — его место займёт удобный для США кандидат.
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Ранее Зеленский сообщил о возобновлении работы переговорщиков Украины и США.