СМИ сообщили, что Мерц может лишиться возможности стать канцлером Германии

Немецкий государственный деятель Фридрих Мерц может и не стать новым канцлером Германии, так как в блоке Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) продолжает расти недовольство его деятельностью. Об этом сообщила газета Bild.

Журналисты отметили, что однопартийцы политика опасаются провала предстоящего голосования в парламенте ФРГ. Мероприятие запланировано на 18 марта и может оказаться неудачным для Мерца в связи с разногласиями по поводу его кандидатуры на пост главы кабинета министров, возникшими внутри блока ХДС/ХСС.

«Люди разражены недавними изменениями, предпринятыми Мерцем в отношении долгового тормоза и специальных фондов», — уточняется в публикации.

По информации издания, в настоящее время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оказывает на парламентариев давление. В том числе это выражается в заявлениях главы государства о том, что новое правительство должно как можно скорее приступить к работе.

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23 февраля в ФРГ состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС. Благодаря этому председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц получил возможность стать канцлером Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 марта Мерц провел пресс-конференцию, в ходе которой высказался о создании правящей коалиции с участием членов блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он сообщил, что политические объединения успешно завершили консультации по соответствующему вопросу.