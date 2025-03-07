Обзор иноСМИ: сомнения Трампа в НАТО и новые запреты на въезд в США

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Трамп усомнился, что НАТО придет на помощь США

Президент США Дональд Трамп усомнился, что НАТО придет на помощь Америке, если страна подвергнется нападению, пишет Time. Как заявил Трамп, у него нет уверенности, что Франция поможет, если он позвонит в Париж и скажет, что у Америки «возникла пара проблем». Как отметил автор Time, несмотря на сомнения Трампа, альянс сделал именно это после атак 11 сентября - единственный раз в истории, когда была задействована договоренность НАТО о коллективной обороне.

Трамп допустил, что США могут отказаться от своих обязательств перед альянсом, если страны-члены не выполнят целевые показатели расходов на оборону. «Порочащие НАТО» комментарии Трампа в значительной степени соответствуют его многолетней критике альянса, отмечает Time. Однако сейчас они особенно примечательны, так как звучат в тот момент, когда в западном мире растет обеспокоенность по поводу теплых отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Армия Израиля утвердила новый план наступления на Газу

Новый начальник штаба Армии обороны Израиля, генерал-майор Эяль Замир утвердил новые планы наступления на ХАМАС в секторе Газа, сообщает Ynet. Как отмечает издание, планы были утверждены в рамках подготовки к вероятному возобновлению боевых действий.

В Израиле считают, что ХАМАС использует прекращение огня для реорганизации. По разным оценкам, после возобновления боевых действий конфликт может быстро обостриться и его будет трудно сдерживать. Ожидается, что израильская армия столкнется с «оперативными ограничениями» на местах, в то время как ХАМАС извлек уроки из предыдущих сражений и укрепил свою оборону.

NYT: Трамп запретит въезд гражданам десятка стран

Администрация Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на въезд в США для граждан некоторых стран, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников. По данным газеты, этот запрет будет шире версии, введенной Трампом в его первый президентский срок. Один из чиновников заявил, что предлагаемый «красный» список сейчас состоит в основном из тех же стран, гражданам которых был запрещен въезд во время первого срока Трампа. Тогда в список входили Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

По словам другого источники NYT, список планируется пополнить Афганистаном. Также администрация Трампа предлагает создать «оранжевый» список стран, граждане которых смогут получать только определенные типы виз в США - к примеру, визы для относительно обеспеченных людей, путешествующих по делам, но не визы для иммигрантов или туристов. При этом срок действия виз может быть сокращен. Странам из третьей, «желтой» категории будет предоставлено 60 дней для исправления «некоторых недостатков», иначе они будут добавлены в «красный» или «оранжевый» списки. Под недостатками может иметься в виду продажа гражданства людям из запрещенных стран в качестве лазейки для обхода ограничений.

Канадский сенатор вызвал Трампа-младшего на дуэль

Канадский сенатор Патрик Бразо вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок из-за пошлин, которые грозится ввести его отец-президент США. Как отмечает CBC, Бразо бросил вызов Трампу-младшего на фоне обострения напряженности между США и Канадой в последние несколько недель.

Президент США ранее пообещал ввести 25-процентный тариф на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентный сбор на китайские товары. Трамп заявил, что всем трем странам необходимо сделать больше для борьбы с наркотиками, поступающими в США. Бразо заявил, что Вашингтону и Оттаве «не нужно воевать друг с другом, но можно сразиться, чтобы собрать деньги». С помощью поединка с Трампом-младшим он хочет собрать средства для ученых или благотворительных организаций. В 2012 году Бразо проиграл премьер-министру Канады Джастину Трюдо в боксерском поединке, напомнил CBC.

Британский генпрокурор выступил против изъятия активов России

Генеральный прокурор Британии, лорд Ричард Хермер подвергся критике со стороны некоторых членов правительства, так как предостерег министров от изъятия российских активов. Об этом рассказала газета The Times. По данным издания, в правительстве идет «живое обсуждение» вариантов использования активов РФ для заполнения пробела, возникшего из-за приостановки американской военной помощи Украине.

Премьер Британии Кир Стармер начал обсуждать такие возможности с европейскими лидерами, так как сопротивление Франции и других стран этой идее смягчается, подчеркивает The Times. Однако Хермер выступил против конфискации российских суверенных активов, предупредив о возможных нарушениях международного права. Также Хермер заявил, что конфискация активов может навредить репутации Лондона как международного финансового центра и привести к оттоку инвестиций со стороны монархий Персидского залива.