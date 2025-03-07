Глава Пентагона жестко высказался об обвинениях в пророссийской позиции

Министр обороны США Пит Хегсет назвал «мусором» обвинения в том, что Вашингтон занял пророссийскую позицию, подчеркнув, что президент Дональд Трамп лишь стремится к урегулированию украинского кризиса. Его слова приводит агентство Reuters.

28 февраля между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка во время встречи в Вашингтоне. Зеленский выступил против компромиссов с Россией. Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил журналистам, что речь идет о «паузе на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира». СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Украина «демонстрирует стремление к миру».

По словам главы Пентагона, Трамп стремится к урегулированию конфликта и намерен работать для этого и с Россией, и с Украиной.

«Пресса заинтересована в нарративах. Наш президент заинтересован в мире. Поэтому нас будут характеризовать так или иначе: «О, ваша позиция пророссийская». Это все мусор», - заявил Пит Хегсет.

Он также подчеркнул, что усилия Трампа направлены на то, чтобы посадить обе стороны конфликта «за стол переговоров и положить конец убийствам».

Накануне официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила о том, что Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта. При этом в СМИ появилась информация о том, что высокопоставленные официальные лица США и Украины должны встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии с тем, чтобы обсудить усилия по прекращению огня.