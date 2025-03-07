Спикер парламента Грузии выступил с предложением к странам Балтии по поводу РФ

Страны Балтии, если у них есть какие-то опасения насчет России, сами должны справляться с этой проблемой, а не стараться использовать другие страны для противостояния с РФ.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс-конференции.

"У властей этих трех стран в отношении Грузии есть единственный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы мы были оружием и инструментом против России. У этих трех постсоветских стран есть свои страхи в отношении России. Вместо того, чтобы они стойко противостояли этим страхам и, если понадобится, начали воевать, они стараются руками других стран, народов заставить Россию перенести внимание на другие вопросы", - сказал Папуашвили.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 3 марта сообщил, что его страна ввела запрет на въезд в страну для 55 представителей властных структур Грузии. Согласно опубликованному на сайте МИД Эстонии заявлению, в список вошли представители грузинских властей, которые, как утверждается, "отвечают за преследование протестующих со стороны судебной системы, судебных и правоохранительных органов". Отмечается, что речь идет о лицах, якобы причастных к насилию, применяемому в отношении "протестующих, журналистов и лидеров оппозиции". Латвия и Литва присоединились к ограничительным мерам в отношении грузинских властей.