Глава МИД КНР рассказал о позиции страны в отношении украинского кризиса

Член Политбюро ЦК КПК и глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках 3-й сессии ВСНП 14-го созыва заявил, что с самого начала украинского кризиса Китай привержен политическому урегулированию путем диалога и переговоров и прилагает все усилия для содействия мирным переговорам. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

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Он заявил, что Китай всегда придерживается объективной и беспристрастной позиции, выступает за хладнокровное и сбалансированное решение.

"Китай приветствует и поддерживает все усилия к достижению мира. В конфликте победителей нет, от мира никто не проиграет. Стол переговоров не только положит конец конфликту, но и проложит путь к миру", - сказал Ван И.

Он добавил, что выйти на справедливое, устойчивое, юридически обязывающее и приемлемое для всех сторон мирное соглашение - это весьма ценный общий настрой, следует сделать его общей задачей.