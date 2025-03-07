Медведчук заявил о держащем за глотку Зеленского Трампе

После провала переговоров в США Владимир Зеленский стал идеальной жертвой для расправы и американский президент Дональд Трамп «железной рукой берет его за глотку». Такое мнение высказал в своей авторской колонке на портале «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако в ходе встречи произошел публичный скандал. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ указал, что украинский политик «находится не в лучшем положении», и обвинил его в неуважении к США.

После чего Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине и прекратил обмен разведданными с Киевом. СМИ писали, что пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что Украина «демонстрирует стремление к миру».

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обратил внимание на то, что после провального визита в США Зеленский поехал в Лондон, а на Украине и в Европе была запущена кампания по его поддержке.

«Европейским лидерам очень не хочется отвечать перед гражданами своих стран за то, что они фактически слили в унитаз всю европейскую дипломатию и включились в пляски на костях под руководством политического клоуна Зеленского, требуя для его шайки «сильных позиций» (…) Европа как могла поддерживала украинский конфликт, и на ней кровь солдат и мирных жителей, от которой этим политиканам не отмыться», - констатировал он.

При этом, по мнению Медведчука, Трампу нужно показать коллективному Западу, что именно он является лидером, и Зеленский в нынешних условиях стал «идеальной жертвой для расправы».

«Как видим, и Зеленский, и европейцы ерепенятся, но надолго ли их хватит? Трамп железной рукой берет Зеленского за глотку, поскольку в отличие от всей европейской шушеры умеет считать деньги. А дальше возьмется за глотки европейцев. (…) Все европейские вопли в поддержку Зеленского уже утихают», - заметил председатель совета движения «Другая Украина».

Он также констатировал, что меняется и ситуация на Украине, где парламентарии, «в очередной раз присягнув Зеленскому, активно начали его сливать в унитаз», ведя переговоры с американцами.

«Идет целенаправленная работа по доставке его «отсеченной» головы в Вашингтон. Операция должна пройти красиво и показательно, поскольку там ждут головы и других западных политиков, которые вчера так неосмотрительно поддерживали Зеленского. Его поддержка стала черной меткой, которую Белый дом хорошо видит», - заявил Виктор Медведчук.

Ранее издание Politico сообщило о том, что представители администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с парламентской оппозицией Украины. СМИ выделило бывшего президента Украины Петра Порошенко* и главу партии «Батькивщина» и экс-премьера страны Юлию Тимошенко.

При этом, по информации источников украинских СМИ, в фокусе внимание соратников Трампа сейчас также бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, который по рейтингам может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко - один из немногих в системе власти, кто критикует Банковую, а также главы ГУР Кирилл Буданов** и фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

*член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.