Вице-президент США Джей Ди Вэнс часто занимал более жесткую позицию, чем президент Дональд Трамп, в отношении сделки по полезным ископаемым с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров о том, как восстановить отношения между американским лидером и Владимиром Зеленским и прийти к подписанию соглашения по ресурсам.

Они указывают, что подход Вэнса контрастирует с более умеренными позициями госсекретаря Марко Рубио, помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпосланника главы государства по России и Украине Кита Келлога.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

В ГД назвали сделку Украины с США по металлам колонизацией

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Затем стало известно, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления 4 марта перед обеими палатами Конгресса США сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали эту готовность с возможностью возобновления поставок американского оружия.