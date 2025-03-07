Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины

Американский предприниматель, глава Департамента госэффективности США Илон Маск поддержал высказанное пользователем соцсети X мнение о том, что Европа может быть причастна к геноциду украинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователь соцсети обратил внимание на слова премьера Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт. По его мнению, такие заявления свидетельствуют о том, что Европа согласна с тем, что Украина истекает кровью, чтобы выиграть время. Пользователь назвал это не помощью, а соучастием в геноциде, добавив, что это отвратительно.

«Да», - согласился с таким выводом Илон Маск.

Маск раскритиковал Зеленского

Ранее Маск обратился к Владимиру Зеленскому и посоветовал ему покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране, чтобы избежать уголовного преследования по делу о коррупции. Американский предприниматель считает, что такую форму «амнистии» можно обменять на мирный переход к демократии на Украине.