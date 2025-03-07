В МАГАТЭ отреагировали на слова Макрона о ядерном оружии

Разговоры президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии являются «размыванием норм», которые ещё некоторое время назад были табу.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу... Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

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Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. По его словам, мощность ядерного оружия «сумасшедшая», поэтому «было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация».