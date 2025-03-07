Суд Южной Кореи освободил президента Юн Сок Еля из-под стражи

Южнокорейский суд постановил освободить из-под стражи президента Юн Сок Еля. Глава государства был арестован в январе в связи с изданным им 3 декабря указом о введении военного положения, сообщает Yonhap.

Следствие полагает, что указ может быть приравнен к мятежу. Если Юн Сок Еля признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Решение освободить президента принял Центральный окружной суд Сеула в пятницу, 7 марта. Ожидается, что Юн Сок Ель будет освобожден немедленно и примет участие в судебном процессе, находясь на свободе. Адвокаты президента утверждали, что выданный 19 ордер на его арест был недействителен из-за процессуальных нарушений. Юн Сок Ель стал первым действующим президентом Южной Кореи, арестованным по уголовным обвинениям.