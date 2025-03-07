Пока вы спали: референдум в Венгрии о судьбе Украины и флаг России над Андреевкой

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В шести регионах Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в ночь на пятницу в шести регионах Украины, на всей территории страны продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства ТСН, звуки взрывов были слышны в Киевской и Полтавской областях, а также в Сумской области, Одессе и Тернополе, где возник сильный пожар.

В ДНР бойцы "Центра" подняли российский флаг над освобожденной Андреевкой

Военнослужащие РФ водрузили российский триколор над освобожденным населенным пунктом Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Для успешного освобождения штурмовики 114-й мотострелковой бригады тщательно спланировали свои действия и использовали беспилотники для выявления позиций ВСУ.

В результате ударов с воздуха российские военные смогли уничтожить ключевые огневые точки и провести зачистку территории.

Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает неприемлемыми требования России о демилитаризации и установлении нейтрального статуса Украины для заключения мира. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон отметил, что такие условия даже хуже, чем в 2014 году, и не могут быть приняты как Украиной, так и международным сообществом.

SpaceX потеряла связь со Starship в ходе восьмого испытательного полета

SpaceX сообщила о потере связи с прототипом корабля Starship в ходе восьмого испытательного полета. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на это, компания успела успешно захватить ускоритель Super Heavy по его возвращении на платформу, что стало третьей успешной посадкой за время испытаний.

SpaceX продолжает работать над проектом Starship, который предназначен для различных космических миссий, включая пилотируемые полеты, запуск спутников и исследования дальнего космоса.

Венгрия проведет референдум по вопросу вступления Украины в ЕС

Власти Венгрии проведут референдум по вопросу вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что венгерские граждане должны выразить свое мнение о том, насколько готовы пожертвовать своими интересами ради поддержки Украины и что в настоящее время невозможно принять ответственное решение по этому вопросу без их участия.