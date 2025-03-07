Россия и Китай шаг за шагом идут к отмене визового режима

Временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй заявил, что Россия и КНР шаг за шагом идут к отмене визового режима.

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Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются с обеих сторон.

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«Когда будет полный результат, сложно сказать. Шаг за шагом», — цитирует его агентство.

Ранее правительство России представило на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению с КНР, направленный на упрощение автомобильных перевозок между двумя странами.