Посольство: Россия и Китай шаг за шагом идут к отмене визового режима
Временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй заявил, что Россия и КНР шаг за шагом идут к отмене визового режима.
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются с обеих сторон.
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«Когда будет полный результат, сложно сказать. Шаг за шагом», — цитирует его агентство.
Ранее правительство России представило на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению с КНР, направленный на упрощение автомобильных перевозок между двумя странами.