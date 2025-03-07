Ван И: Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем

Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем, любые попытки Соединенных Штатов использовать остров для сдерживания Пекина обречены на провал. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР), передает РИА Новости.

"Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая подобны богомолу, который пытается остановить колесницу своими лапками, в конечном итоге Китай неизбежно будет единым", - заявил Ван.

1 декабря 2024 года МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе.

В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны. Также Ван И, комментируя отношения с США, заявил, что ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.