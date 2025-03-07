Ван И: никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай

Ни одна страна не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя отношения с США, передает РИА Новости.

"Взаимоуважение является основным принципом межгосударственных отношений, а также важным условием китайско-американских отношений. Ни одна страна не должна питать иллюзий, что может с одной стороны подавлять Китай, а с другой развивать с ним хорошие отношения", — сказал глава ведомства.

4 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10 до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с наркотрафиком в США. В тексте указа отмечаются неадекватные меры со стороны КНР по пресечению потока синтетических опиоидов, включая фентанил.

В этот же день официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин предложил Вашингтону сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну. Дипломат подчеркнул, что Китай готов ответить Белому дому на повышение тарифов в отношении китайской продукции.

Однако вместо этого КНР призывает американские власти сесть за стол переговоров и начать сотрудничество. 5 марта министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай готов к любому виду войны с США. В ведомстве уточнили, что если Вашингтон действительно хочет решить проблему с фентанилом, то правильным решением будет проконсультироваться с Пекином.