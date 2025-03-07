Орбан: Евросоюз находится в изоляции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз, который отдалился от США, Китая и России, находится в изоляции.

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«Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», — цитирует его РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что у Будапешта, в отличие от ЕС, хорошие с США, Россией и Китаем.

Он также заявил, что Венгрия не приняла итоговое заявление саммита ЕС по Украине, потому что оно противоречит позиции Будапешта.

Ранее Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме.