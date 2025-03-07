Трамп подписал указ о крипторезерве

Президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов. Как сообщил в социальной сети X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может состоять примерно из 200 тыс. биткойнов.

"Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов. Резерв будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткойнов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. Это означает, что это не будет стоить налогоплательщикам ни цента", - указал Сакс.

"По приблизительным оценкам, правительство США владеет примерно 200 тыс. биткойнов, однако полный аудит никогда не проводился", - добавил он.