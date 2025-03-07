Генпрокурор Англии и Уэльса не поддержал конфискацию активов РФ

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер выступил против конфискации активов РФ. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. Утверждается, что Хермер выступил против конфискации российских активов из-за опасений, что этот шаг может стать нарушением международного права.

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Кроме того, конфискация активов РФ может навредить репутации Великобритании как международного финансового центра. До этого президент Финляндии Александер Стубб заявил, что видит шансы на достижение соглашения между странами Евросоюза по конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег, и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.