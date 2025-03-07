Канада отложила введение части тарифов против США

Министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что Оттава отложит введение новых тарифов на товары из США до 2 апреля.

Об этом сообщает CBC.

Оттава не будет вводить вторую волну тарифов стоимостью $125 млрд после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила действие тарифов на экспорт из Канады.

«Леблан сказал, что Канада хочет, чтобы тарифы Трампа были отменены полностью, а торговые правила вернулись к тому состоянию, в котором они были до его вступления в должность в январе», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американские власти решили предоставить автопроизводителям Канады и Мексики отсрочку по импортным пошлинам на месяц.