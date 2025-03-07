Орбан: Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС по Украине

Венгрия единственная не поддержала итоговое заявление экстренного саммита Европейского союза по конфликту на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости. "26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал он. Орбан также заявил, что в изоляции находится не Венгрия, а Евросоюз, который отдалился от США, Китая и России. Также сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд. Данный план был предложен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины. 6 марта президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза выделять Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что составит более €40 млрд в год. По его словам, республика уже взяла на себя подобное обязательство.