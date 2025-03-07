Мелони предложила распространить статью НАТО о коллективной обороне на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину, даже если страна не является членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

— Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение, — объяснила Мелони.

Она отметила, что такая мера могла бы стать гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности для Украины. Она подчеркнула, что настоящие гарантии безопасности для Украины могут быть обеспечены только в рамках НАТО, говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются обеспечивать защиту тех союзников по НАТО, которые не выделяют достаточные средства на оборону. Трамп также выразил сомнение в том, что союзники НАТО готовы прийти на помощь США в случае необходимости, отметив, что, хотя они его друзья, он не уверен в их готовности защитить Америку.

Трамп также сообщил, что планирует отказаться от руководства Североатлантическим альянсом в пользу европейских стран. По его словам, американская администрация рассчитывает на то, что во главе НАТО встанет Франция или Великобритания.